روشتة "المرور" لقيادة آمنة تفاديا للحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة

قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد الوزير المرور العديد من النصائح الخاصة بالقيادة أعلى الطرق السريعة والمحاور الهامة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد.

وأكد مصدر أمنى، أن الإدارة تناشد قائدى السيارات ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية حتى يتفادوا تأثير الحرارة الشديدة، ومراجعة وفحص إطارات السيارات وعدم ارتفاع ضغط الهواء فيها بسبب الحرارة الأمر الذى قد يؤدى لانفجارها.

وأضاف المصدر، أنه على السائقين التحقق من دورة التبريد وسلامة "تيل الفرامل"، ووجه السائقين لاتباع خطوات فى حالة ارتفاع حرارة المحرك، تشمل التوقف على جانب الطريق بالتدريج وغلق "الكونتاكت" حتى يتوقف المحرك عن الدوران، ثم فتح "الكبوت" بحذر شديد.

وشدد على ضرورة البحث عن أى تسريبات فى دورة التبريد للمياه بجانب التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الرادياتير وقربة المياه مع التأكيد على فعل هذا الأمر بعد برودة المحرك مع التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الرادياتير حال سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.

ونصح المصدر، بضرورة استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق، مع ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد، مشددا على أهمية الالتزام بتلك الإرشادات منعا لوقوع أى حوادث مرورية.

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