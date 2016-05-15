أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

روشتة "المرور" لقيادة آمنة تفاديا للحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة

Google+ Print
روشتة "المرور" لقيادة آمنة تفاديا للحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة روشتة "المرور" لقيادة آمنة تفاديا للحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة
قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين الصادق، مساعد الوزير المرور العديد من النصائح الخاصة بالقيادة أعلى الطرق السريعة والمحاور الهامة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التى تشهدها البلاد.

وأكد مصدر أمنى، أن الإدارة تناشد قائدى السيارات ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية حتى يتفادوا تأثير الحرارة الشديدة، ومراجعة وفحص إطارات السيارات وعدم ارتفاع ضغط الهواء فيها بسبب الحرارة الأمر الذى قد يؤدى لانفجارها.

وأضاف المصدر، أنه على السائقين التحقق من دورة التبريد وسلامة "تيل الفرامل"، ووجه السائقين لاتباع خطوات فى حالة ارتفاع حرارة المحرك، تشمل التوقف على جانب الطريق بالتدريج وغلق "الكونتاكت" حتى يتوقف المحرك عن الدوران، ثم فتح "الكبوت" بحذر شديد.

وشدد على ضرورة البحث عن أى تسريبات فى دورة التبريد للمياه بجانب التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الرادياتير وقربة المياه مع التأكيد على فعل هذا الأمر بعد برودة المحرك مع التشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الرادياتير حال سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.

ونصح المصدر، بضرورة استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق، مع ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد، مشددا على أهمية الالتزام بتلك الإرشادات منعا لوقوع أى مرورية.


>ضبط 429 مخالفة وتحصيل 6100جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية فى مطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية