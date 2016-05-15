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هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى بالقاهرة 43

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هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى بالقاهرة 43 هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى بالقاهرة 43
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر الموجة الحارة، اليوم الأحد، خلال ساعات النهار على الأنحاء كافة، وإن ظل الطقس لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة نهارًا على معظم الطرق.

أما عن حركة الملاحة البحرية، أكدت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى


>

القاهرة

32 43
>

الإسكندرية

25 40
>

مطروح

27 40
>

بورسعيد

26 35
>

دمياط

26 38
>

بلطيم

25 39
>

الإسماعيلية

31 44
>

السويس

31 44
>

العريش

24 39
>

نخل

23 41
>

طابا

24 40
>

الطور

25 37
>

مرسى

علم 30 42
>

الغردقة

27 43
>

شرم الشيخ

29 40
>

رفح

24 38
>

كاترين

20 34
>

سيوة

26 44
>

المنيا

25 44
>

الفيوم

25 43
>

رأس سدر

27 38
>

أبوسمبل

26 45
>

وسط الدلتا

32 43
>

أسيوط

25 44
>

سوهاج

26 45
>

الأقصر

27 45
>

أسوان

27 45
>

شلاتين

25 38
>

حلايب

28 36
>

الوادى الجديد

27 45
>

قنا

27 45

نويبع

27 40
>

السلوم

25 41

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