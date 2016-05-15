هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم.. والعظمى بالقاهرة 43

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر الموجة الحارة، اليوم الأحد، خلال ساعات النهار على الأنحاء كافة، وإن ظل الطقس لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشوائب العالقة نهارًا على معظم الطرق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>- هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها غدا.. والعظمى بالقاهرة 43
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أما عن حركة الملاحة البحرية، أكدت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
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القاهرة32 43
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الإسكندرية25 40
>
مطروح27 40
>
بورسعيد26 35
>
دمياط26 38
>
بلطيم25 39
>
الإسماعيلية31 44
>
السويس31 44
>
العريش24 39
>
نخل23 41
>
طابا24 40
>
الطور25 37
>
مرسىعلم 30 42
>
الغردقة27 43
>
شرم الشيخ29 40
>
رفح24 38
>
كاترين20 34
>
سيوة26 44
>
المنيا25 44
>
الفيوم25 43
>
رأس سدر27 38
>
أبوسمبل26 45
>
وسط الدلتا32 43
>
أسيوط25 44
>
سوهاج26 45
>
الأقصر27 45
>
أسوان27 45
>
شلاتين25 38
>
حلايب28 36
>
الوادى الجديد27 45
>
قنا27 45
نويبع27 40
>
السلوم25 41
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>- هيئة الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها غدا.. والعظمى بالقاهرة 43
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