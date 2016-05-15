"الوادى الجديد" تحتفل اليوم بإعلان المحافظة خالية من الأمية

تحتفل محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، بإعلان المحافظة خالية من الأمية، وذلك فى احتفالية كبيرة ينظمها ديوان عام المحافظة بقاعة المؤتمرات ، بحضور اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، والدكتور أسامة فراج رئيس هيئه محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بعد أن أعلن فرع الهيئة نجاح المحافظة فى القضاء على الأمية على مستوى كافة المراكز والقرى التابعة لها .

وقال "عشماوى" فى تصريح صحفى إن إعلان محافظة الوادى الجديد خالية من الأمية يمثل حدثا بالغ الأهمية بعد أن نجحت المحافظة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى تحقيق الهدف الذى سبق وأن أعلنته المحافظة كتحدى حقيقي للقضاء على الأمية تماما بالمحافظة وهو ما تم تحقيقه فعليا .

- احتفالية كبيرة لاعلان الوادى الجديد خالية من الأمية غدا الأحد

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