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بدء تنفيذ برنامج إرشادى لتوعية مزارعى الوادى الجديد بنظم الرى المطور

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بدء تنفيذ برنامج إرشادى لتوعية مزارعى الوادى الجديد بنظم الرى المطور بدء تنفيذ برنامج إرشادى لتوعية مزارعى الوادى الجديد بنظم الرى المطور
قال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، إن وزارة الرى والموارد المائية سوف تبدأ اليوم الأحد فى تنفيذ برنامج إرشادى لتعريف مزارعى المحافظة بأهمية وفوائد نظم الرى المطور وتكوين روابط مستخدمى البئر الجوفية، الذى يتضمن تنظيم سلسلة ندوات تثقيفية بالتعاون مع مراكز النيل للإعلام والإذاعة المحلية لتثقيف المزارعين بمراكز المحافظة الخمسة، "الخارجة، الداخلة، الفرافرة، بلاط، باريس"، وذلك بحضور قيادات قطاع المياه الجوفية والميكانيكا والكهرباء، بواقع مرة كل شهر للرد على تساؤلاتهم وتوعيتهم بأهمية تشكيل مجالس إدارات روابط مستخدمى كل بئر جوفية وفوائد الرى المطور .

وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية، أنه بالتنسيق مع المزارعين والمحافظة، سيتم تشكيل روابط على مستوى كل بئر، وكل قرية، وكل مركز بحيث يتم التواصل مع هذه الروابط، على جميع المستويات حتى يتم تحقيق أفضل خدمة ممكنة إذ تقوم الوزارة بإشهار هذه الروابط لتوفير إعانات لها من جهات مانحة مؤكدا أنه سيتم إجراء الصيانة الدورية لكل بئر جوفية، عقب نهاية الدورة المائية من أجل الحفاظ على المياه، والآبار فى توقيت واحد .

- بدء تنفيذ برنامج إرشادى لتوعية مزارعى الوادى الجديد بنظم الرى المطور
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