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"القضاء الإدارى" ينظر اليوم دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى

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"القضاء الإدارى" ينظر اليوم دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى "القضاء الإدارى" ينظر اليوم دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى .

وكان سمير صبرى المحامى ، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

وجاء فى الدعوى، إن تصريحات القرضاوى على فضائية الجزيرة، حملت استعداء ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.

تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى لـ15 مايو

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