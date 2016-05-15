مستشار الكنيسة: سلمنا مسودة قانون الأحوال الشخصية لوزير الشئون القانونية

أكد المستشار منصف نجيب سليمان، المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، أنه تم الانتهاء من مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ، وتم تسليمها للمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ، منذ أسبوعين.

وقال أحد أساقفة الكنيسة القبطية ، طلب عدم ذكر اسمه ، إن مسودة القانون تضمنت عدة أسباب تمنع الزواج بينها إصابة أحد الطرفين طالبى الزواج بالجنون المطبق، أو بمرض مزمن، أو مرض يستحيل معه الجماع الجنسى، وكذلك الإدمان، مؤكدا أن الموافقة على الزواج فى تلك الحالة تتطلب "تصريح خطى" من الطرف الآخر ، يؤكد فيها علمه وقبوله بذلك ، مضيفا:" أما العقم فلا يعتبر سببا لانقضاء الزواج إلا فى حالة خداع طرف للآخر".

مستشار الكنيسة: لم أطلع على تعديلات "الأحوال الشخصية" حتى الآن