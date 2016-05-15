مصدر: "تكييفات" ومرطبات وعصائر لنزلاء السجون لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، أنه تركيب "تكييفات" وزيادة مناطق التهوية داخل غرف الحجز بأقسام الشرطة وفى السجون ، كما سيتم توزيع عصائر ومرطبات على النزلاء ، لمواجهة الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليا، وذلك تخوفاً من وفاة بعض السجناء أو تعرضهم لأزمات مفاجئة نتيجة الحر الشديد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعميم فكرة تركيب "التكييفات" داخل معظم غرف الحجز، والتأكد من وجود منافذ تهوية بمساحات كبيرة، والتشديد على مأمورى مراكز وأقسام الشرطة والسجون بعدم السماح بزيادة أعداد السجناء داخل غرف الحجز والعنابر عن العدد المسموح به قانوناً، حتى لا يتسبب الزحام فى إصابة البعض بعمليات ضيق التنفس.

رئيس "الأرصاد": موجة حارة بالمحافظات و"الحرارة" بالقاهرة ستصل لـ 44 مئوية

تغلب على الموجه الحارة بـ9 نصائح تحميك من الإصابة بضربة الشمس