"الإسكان" تسعى لتوفير وحدات بنظام الإيجار للمطلقات والأرامل ومحدودى الدخل

أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنها ستسعى لتطبيق محور جديد فى صندوق الإسكان الاجتماعى وهو محور الايجار ، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار وليس التمليك، للمواطنين فوق سن الـ50 عام أو من يقل دخلهم عن 1000 جنيه ،والأرامل والمطلقات ، مؤكدة أنه سيتم البدء فى دارسة المحور الجديد لتطبيقه بالتوازى مع وحدات التمليك.

وأوضحت أنه تم وضع أولويات جديدة وإدخال تعديلات على شروط الإسكان الاجتماعى فى مقدمتها أن تكون الاولية للشباب الأصغر سنا والأسرة الأكثر عددا، لأن هناك الكثير من المواطنين قاموا بتزوير مفردات المرتب الخاصة بهم ليكون أقل من ، مؤكدا أن الأولوية تكون للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب.

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