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"التعليم": انتهاء تشكيل الغرفة الرئيسية لامتحانات الثانوية خلال أيام

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"التعليم": انتهاء تشكيل الغرفة الرئيسية لامتحانات الثانوية خلال أيام "التعليم": انتهاء تشكيل الغرفة الرئيسية لامتحانات الثانوية خلال أيام
أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن مهمة الغرفة تلقى أى شكاوى من لجان الامتحانات، وتتبع أى ورقة أسئلة يتم تصويرها من داخل لجنة الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف نائب رئيس الامتحانات فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم عرض أسماء أعضاء الغرفة والتى تشكل من أمن الوزارة والتطوير التكنولوجى وقطاع التعليم العام، على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإصدار قرار وزارى واعتماد الأسماء، موضحا أن الغرفة أيضا يشارك فيها مندوبون عن وزارتى الاتصالات والداخلية.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاناتهم 5 من يونيو المقبل فى عدد 1574 لجنة سير امتحانات على مستوى الجمهورية بالنسبة للنظام القديم.

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