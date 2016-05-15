بالصور.. فوز 4 مصريين ببطولة "بالرميثة" فى الإمارات لبناء الأجسام

حقق أحمد السيد حمايل، ومحمد فاروق البيلى، من أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، المركزين الأول والرابع، فى بطولة "بالرميثة" المفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك بدولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الاتحاد الإماراتى لبناء الأجسام، بقاعة كرة اليد بنادى "بالرميثة"، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد الشرقى، والعقيد عبد الكريم سعيد.

شارك فى البطولة عدد من أبطال العالم، منهم البطل المصرى "أحمد أبو الذهب" صاحب المركز الأول فى وزن فوق 85 كيلو جرام، والذى سبق له الفوز ببرونزية بطولة العالم للرجال 2015 بإسبانيا، كما شارك أيضا البطل المصرى "محمد البيلى" صاحب المركز الرابع فى وزن 85 كيلو جرام، والذى سبق له المشاركة فى بطولة العالم للرجال 2002 بمصر.

وأقيمت بطولة بناء الأجسام على ثلاثة أوزان فقط هى وزن 75 و85 وفوق 85 كيلو جرام، أما بطولة الفيزيك فقد أقيمت على ثلاثة أطوال هى 170 و174 وفوق 174 سنتيمترا.

أسفرت النتائج بالنسبة لفئة بناء الاجسام لوزن 75 كجم، عن حصول سعيد محمد ابراهيم بنى ياس من الإمارات،على المركز الأول، وجيريكو انيجليس، من دولة الفلبين على المركز الثانى، بينما فاز محمد أحمد أنور بالمركز الثالث، ومحمد فاروق البيلى، على المركز الرابع، بينما فاز عادل إسماعيل على عباس، وماجد سالم الشامى، من دولة الإمارات على المركزين الخامس والسادس على التوالى.

وبلغت قيمة الجوائز للثلاثة الأوائل على النحو التالى،الأول 5000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 2000 درهم إماراتى ، والثانى على 3000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1500 درهم إماراتى، أما الثالث فقد حصل على 2000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1000 درهم إماراتى.

أما نتائج فئة "الفيزيك" على أطوال فوق 174 سنتميترا،فقد حقق المصرى أحمد السيد أحمد حمايل المركز الأول، وحصل ربيع محمد هاشم من دولة سوريا على المركز الثانى، بينما فاز يوسف راشد أحمد من الإمارات بالمركز الثالث، ومحمد دورويش عويس، مصرى بالمركز الرابع،وحصل إلياس توفيق حجاز على المركز الخامس، وأحمد صالح مسلاتى، سورى الجنسية، على المركز السادس.

وبلغت قيمة الجوائز للثلاثة الأوائل على النحو التالى، الأول 3000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 2000 درهم إماراتى، بينما حصل الثانى على 2000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1500 درهم إماراتى، أما الثالث فقد حصل على 1000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1000 درهم إماراتى.

وفى نهاية البطولة، أقيم سحب على تذاكر الجمهور ومنح الفائزين 3 تذاكر لأداء فريضة العمرة، ومجموعة جوائز عينية صغيرة مهداه من الشركة الراعية للبطولة.

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