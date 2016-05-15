أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. فوز 4 مصريين ببطولة "بالرميثة" فى الإمارات لبناء الأجسام

Google+ Print
بالصور.. فوز 4 مصريين ببطولة "بالرميثة" فى الإمارات لبناء الأجسام بالصور.. فوز 4 مصريين ببطولة "بالرميثة" فى الإمارات لبناء الأجسام
حقق أحمد السيد حمايل، ومحمد فاروق البيلى، من أبناء مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، المركزين الأول والرابع، فى بطولة "بالرميثة" المفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك بدولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الاتحاد الإماراتى لبناء الأجسام، بقاعة كرة اليد بنادى "بالرميثة"، بحضور الشيخ عبد الله بن حمد الشرقى، والعقيد عبد الكريم سعيد.

شارك فى البطولة عدد من أبطال العالم، منهم البطل المصرى "أحمد أبو الذهب" صاحب المركز الأول فى وزن فوق 85 كيلو جرام، والذى سبق له الفوز ببرونزية بطولة العالم للرجال 2015 بإسبانيا، كما شارك أيضا البطل المصرى "محمد البيلى" صاحب المركز الرابع فى وزن 85 كيلو جرام، والذى سبق له المشاركة فى بطولة العالم للرجال 2002 بمصر.

وأقيمت بطولة بناء الأجسام على ثلاثة أوزان فقط هى وزن 75 و85 وفوق 85 كيلو جرام، أما بطولة الفيزيك فقد أقيمت على ثلاثة أطوال هى 170 و174 وفوق 174 سنتيمترا.

أسفرت النتائج بالنسبة لفئة بناء الاجسام لوزن 75 كجم، عن حصول سعيد محمد ابراهيم بنى ياس من الإمارات،على المركز الأول، وجيريكو انيجليس، من دولة الفلبين على المركز الثانى، بينما فاز محمد أحمد أنور بالمركز الثالث، ومحمد فاروق البيلى، على المركز الرابع، بينما فاز عادل إسماعيل على عباس، وماجد سالم الشامى، من دولة الإمارات على المركزين الخامس والسادس على التوالى.

وبلغت قيمة الجوائز للثلاثة الأوائل على النحو التالى،الأول 5000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 2000 درهم إماراتى ، والثانى على 3000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1500 درهم إماراتى، أما الثالث فقد حصل على 2000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1000 درهم إماراتى.

أما نتائج فئة "الفيزيك" على أطوال فوق 174 سنتميترا،فقد حقق المصرى أحمد السيد أحمد حمايل المركز الأول، وحصل ربيع محمد هاشم من دولة سوريا على المركز الثانى، بينما فاز يوسف راشد أحمد من الإمارات بالمركز الثالث، ومحمد دورويش عويس، مصرى بالمركز الرابع،وحصل إلياس توفيق حجاز على المركز الخامس، وأحمد صالح مسلاتى، سورى الجنسية، على المركز السادس.

وبلغت قيمة الجوائز للثلاثة الأوائل على النحو التالى، الأول 3000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 2000 درهم إماراتى، بينما حصل الثانى على 2000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1500 درهم إماراتى، أما الثالث فقد حصل على 1000 درهم، ومكملات غذائية بقيمة 1000 درهم إماراتى.

وفى نهاية البطولة، أقيم سحب على تذاكر الجمهور ومنح الفائزين 3 تذاكر لأداء فريضة العمرة، ومجموعة جوائز عينية صغيرة مهداه من الشركة الراعية للبطولة.

بطولة بالرميثة (1)

بطولة بالرميثة (2)

بطولة بالرميثة (3)

بطولة بالرميثة (1)

بطولة بالرميثة (2)

بطولة بالرميثة (3)

بطولة بالرميثة (4)


>وزير الرياضة يفتتح تطوير حمام السباحة بنادى كفر الشيخ
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365