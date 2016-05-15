48 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

استعدت مدارس كفر الشيخ لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى، صباح اليوم الأحد، فى ظل تعليمات مشددة، لمنع الغش فى المدارس.

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات لها، إن 48 ألفا و50 طالب وطالبة، من بينهم 598 "طلاب لغات" و730 "منازل" و104 من الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة، سيؤدون امتحاناتهم فى 301 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الـ13 بالمحافظة.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها شددت خلال لقاء رؤساء اللجان على توفير الهدوء للطلاب، ومنع الغش وأعمال الشغب، وأنها ستتخذ إجراءات رادعة لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات أو يساعد على الغش أو تسريب الأسئلة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن لجان الاختبارات تشهد تأمينا كاملا من قبل قوات الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة الأمن، وذلك من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مع مديرية أمن كفر الشيخ لتأمين اللجان.

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