"ثقافة سوهاج": بدء الملتقى الدولى الثالث لفن الكاريكاتير اليوم

أكد خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج بأنه سوف يقام اليوم الأحد الملتقى الدولى الثالث لفن الكاريكاتير والذى تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان جمعة فرحات وذلك بقاعة الفن التشكيلى بقصر ثقافة سوهاج، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج خلال الفترة من 15/5 حتى 24/5/2016 .

وأضاف وكيل وزارة الثقافة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تقام على هامش الملتقى ورش فنية لفن الكاريكاتير يشارك فيها مجموعة من فنانى الكاريكاتير لمدة 5 أيام، حيث يشارك ضمن الفنانين التشكيلين فى الملتقى والورش الفنان تامر يوسف رسام صحفى والرسام الصحفى محمد عفت.

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