أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"ثقافة سوهاج": بدء الملتقى الدولى الثالث لفن الكاريكاتير اليوم

Google+ Print
"ثقافة سوهاج": بدء الملتقى الدولى الثالث لفن الكاريكاتير اليوم "ثقافة سوهاج": بدء الملتقى الدولى الثالث لفن الكاريكاتير اليوم
أكد خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج بأنه سوف يقام اليوم الأحد الملتقى الدولى الثالث لفن الكاريكاتير والذى تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان جمعة فرحات وذلك بقاعة الفن التشكيلى بقصر ثقافة سوهاج، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج خلال الفترة من 15/5 حتى 24/5/2016 .

وأضاف وكيل وزارة الثقافة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تقام على هامش الملتقى ورش فنية لفن الكاريكاتير يشارك فيها مجموعة من فنانى الكاريكاتير لمدة 5 أيام، حيث يشارك ضمن الفنانين التشكيلين فى الملتقى والورش الفنان تامر يوسف رسام صحفى والرسام الصحفى محمد عفت.


>محافظ سوهاج يشهد المؤتمر الأدبى ‏السادس عشر لإقليم وسط الصعيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365