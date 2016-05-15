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السيطرة على حريق هائل بمكتب رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة"

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السيطرة على حريق هائل بمكتب رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة" السيطرة على حريق هائل بمكتب رئيس قسم الكيمياء بـ"علوم القاهرة"
سيطر أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، ورجال المطافئ، على حريق هائل اندلع بمكتب رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، حيث يحتوى المكتب مواد كيميائية ولم يعلم سبب الحريق حتى الآن.

وصل إلى حرم جامعة القاهرة، حوالى 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيطر مسئولو العمليات بأمن جامعة القاهرة وبعض أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، على الحريق باستخدام طفايات الحريق الموجودة بالمبنى.

وتواجد بحرم الجامعة منذ قليل، محمد أبو حسين، من مباحث الجيزة، والدكتور السيد فهيم، عميد الكلية، والعقيد ياسر مناع، مدير أمن جامعة القاهرة، حيث حطم أفراد الأمن الإدارى باب المبنى للسيطرة على الحريق.

وأكدت مصادر من داخل جامعة القاهرة، أن المكتب المذكور اشتعل بالكامل، ودمر شباك المكتب والتكييف الخاص به، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذت معمل الكيمياء بالدور الأول من الاشتعال.


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