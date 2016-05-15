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توفير 7 آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة "فوه" بكفر الشيخ

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توفير 7 آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة "فوه" بكفر الشيخ توفير 7 آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة "فوه" بكفر الشيخ
تعقد وزارة الشباب والرياضة ووزارة القوى العاملة الملتقى السادس للتوظيف للشركات الخاصة بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية النائب محمد عبد العليم سلام ، فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، لتوفير أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل فى مجالات مختلفة لكافة التخصصات.

وقال علاء سلام عضو مجلس الناب عن دائرة فوه ومطوبس، إن ملتقى التوظيف السادس الذى سيقام بإستاد فوه الرياضى سيوفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل لأبناء دائرة فوه ومطوبس، والراغبين فى العمل من أبناء المحافظة.

وأضاف "سلام" أنه حريص على إقامة الملتقيات التى توفر للشباب فرص عمل فى القطاع الخاص منذ عدة سنوات، وأنه ماضى فى إقامة تلك الملتقيات لتقليل نسبة البطالة التى يعانى منها الشباب.

7آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة فوه الأحد المقبل
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