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صندوق الإسكان الاجتماعى: ننتهى من إنشاء 656 ألف شقة خلال عام

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صندوق الإسكان الاجتماعى: ننتهى من إنشاء 656 ألف شقة خلال عام صندوق الإسكان الاجتماعى: ننتهى من إنشاء 656 ألف شقة خلال عام
أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنها ستعمل على تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية التى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة الإسكان بإنشائها ، وذلك خلال عام واحد فقط.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر الانتهاء من 100 ألف وحدة سكنية نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أنه بحلول مايو المقبل سيكون تم الانتهاء من تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية بالكامل.

وأوضحت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيتم البدء فى تسليم الوحدات السكنية الجاهزة والتى تم الإعلان عنها ضمن الـ500 ألف شقة الجارى التقديم لها الان، خلال 4 أشهر من الآن.


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