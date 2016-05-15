الخرطوم ترفض محاولات طهران تسييس فريضة الحج

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، رفضها للمحاولات الإيرانية الرامية لتسييس فريضة الحج، مؤكدة تضامنها مع سياسة السعودية فى تنظيم إجراءات الحج والعمرة لتسهيل ممارسة الشعائر الدينية وتوفير والطمأنينة للحجاج.

وذكر بيان الخارجية السودانية - فى بيان لها أمس السبت "أن الحكومة السودانية، تعلن تضامنها الكامل مع سياسية المملكة العربية السعودية فى تنظيم إجراءات الحج والعمرة"، مشيرة إلى أن السودان تتابع بقلق بالغ محاولات إيران تسييس فريضة الحج وفرض بعض الشروط التى تنعكس سلبا على راحة الحجاج والمعتمرين وتعريض أمنهم وسلامتهم للمخاطر.

وكانت السلطات السعودية أفصحت يوم الخميس، عن رفض وفد شؤون الحج الإيراني، التوقيع على محضر اتفاق لانهاء ترتيبات مناسك الحج لهذا العام، فيما أصدرت وزارة الحج السعودية، بيانا للتعليق على إعلان إيران وأن مواطنيها لن يتمكنوا هذا العام من أداء فريضة الحج.

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