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بالصور..أطفال داعش يعدمون سوريين ..ويهددون فرنسا: "غدًا نقاتلكم فى باريس"

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بالصور..أطفال داعش يعدمون سوريين ..ويهددون فرنسا: "غدًا نقاتلكم فى باريس" بالصور..أطفال داعش يعدمون سوريين ..ويهددون فرنسا: "غدًا نقاتلكم فى باريس"
استخدم تنظيم داعش الإرهابى، طفلين فرنسيين الجنسية، فى تنفيذ الإعدام رميًا بالرصاص، على جندى فى صفوف الجيش السوري بعد أسره، وشخص أخر بتهمة العمل لصالح القوات السورية والتجسس على التنظيم.

وأصطحب عناصر التنظيم المتطرف، الطفلين الفرنسيين الذين لم يتجاوز سن الأكبر منهم 12 عامًا، وهم يحملون الأسلحة لتنفيذ الإعدام بحق عسكري سوريا وأخر مدنى.

وبحسب شريط مصور نشره التنظيم، يظهر لحظات تنفيذ الإعدام، وجه الطفل الأكبر بلغته الفرنسية رسالة تهديد للسلطات فى فرنسا جاء فيها: " أقول لفرنسا سوف نقتلكم كما قتلتم إخواننا فى أراضى الدول الإسلامية (...) اليوم فى الشام وغدًا فى باريس".

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