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شقيق الشهيد معاون مباحث الخانكة: قرار إطلاق أسم أخى على مدرسة حبر على ورق

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أكد جورج إبراهيم، شقيق الشهيد النقيب إيهاب إبراهيم، معاون مباحث مركز شرطة الخانكة، الذى استشهد و3 مخبرين آخرين أثناء قيامهم بمأمورية فى قرية سرياقوس بالخانكة على يد عصابة " الدكش"، أن محافظ القليوبية أصدر قرارا بإطلاق أسم شقيقه الشهيد على مدرسة ثانوية للبنات فى مدينة الخصوص، إلا أن المسئولين عن الإدارة التعليمية بالخصوص يرفضون تنفيذ القرار، ومازال القرار "حبر على ورق".

وأضاف شقيق الشهيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، :"بالرغم من قيامنا بتقديم طلب للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية يوم 6 مارس الماضى لإطلاق اسم شقيقى الشهيد على إحدى المدارس بمدينة الخصوص، إلا أننا فوجئنا برفض الإدارة التعليمية بالخصوص من تنفيذ قرار المحافظ" .

الشهيد-إيهاب-إبراهيم-معاون-مباحث-الخانكة-وشقيقه

الشهيد-إيهاب-إبراهيم-معاون-مباحث-مركز-الخانكة

IMG-20160513-WA0005

IMG-20160513-WA0006

استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة فى مأمورية بسرياقوس

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مصر 365