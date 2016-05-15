"الموازنة"بالبرلمان تنتظر البيان المالى للاطلاع على معالجة ظاهرة العشوائيات

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة، أن اللجنة تنتظر البيان المالى للإطلاع على معالجة وزارة الإسكان لظاهرة العشوائيات، حتى تتمكن اللجنة من وضع مقترحاتها بشأنها بعد توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهائها خلال عامين .

وأوضح عمر لـ"اليوم السابع"، أن صندوق العشوائيات بحاجة للتفعيل بشكل جاد، وأنه حال إرسال وزارة المالية البيان المالى لمجلس النواب، ستتسلمه اللجنة صباح اليوم الأحد، مشيرا إلى أن موقف اللجنة من مشروع الموزانة مرتبط بالبيان المالى .

و أوضح أن الموازنة بها عجز كبير يزيد عن العام الماضى بفارق 10.8 % ، لافتا إلى أنه يتطلع لمعالجة سد العجز فى البيان المالى، مشيرا إلى أن 80 % من مشروع الموازنة انفاق حتمى و الحديث عن ترشيد الانفاق صعب.

و أضاف أن ما تم ترشيده يأتى فى بند الصيانة و لا يزيد عن مليار و نصف، مؤكدا أن آليات توفير ترشيد الإنفاق تكاد تكون مستحيلة.

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