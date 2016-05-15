الوقف السنى العراقي: المصالحة الوطنية تقود إلى تسوية تقضى على القتل والطائفية

قال عبد اللطيف الهميم، رئيس ديوان "الوقف السني" العراقي، "إن الإرهاب ضرب مدن العراق، والشيعة والسنة فى مركب واحد إذا ما غرق غرقنا جميعا وإذا نجا نجونا جميعا"، معتبرا المصالحة الوطنية، تقود إلى التسوية التاريخية كطريق وحيد إلى الخلاص والقضاء على القتل والطائفية وإعطاء كل ذى حق حقه.

جاء ذلك فى كلمته خلال زيارته أمس السبت، ناحية "شفته" - ذات الأغلبية الشيعية - شرقى بعقوبة مركز محافظة ديالى شمال شرقى العراق، التى شهدت تفجيرا بسيارة مفخخة نفذه تنظيم داعش، التقى فيها بعدد من القيادات المحلية بمضيف عشائر بنى سلطان الزبيدي.

وأضاف أن العراق يخوض حربا ضد الارهاب وأبنائه سنة وشيعة ضحية له ويجب أن يتوحدا للتغلب على سرطان الطائفية، مؤكدا أن الاستقرار والعيش المشترك فى دولة القانون لن يتحقق إلا بعودة النازحين إلى ديارهم.

يذكر أن سيارة مفخخة انفجرت بناحية "شفته" بقضاء "بعقوبة" مركز محافظة ديالى يوم الاثنين الماضي، وأسفرت عن 10 قتلى و27 جريحا.

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