اليوم.. "ملتقى الفنون التشكيلية" بمكتبة الإسكندرية بحضور فنانين ونقاد

تنظم لجنة الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور أحمد نوار التابعة للمجلس الأعلى للثقافة وبالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ملتقى "الفنون التشكيلية وحتمية التغيير" بمشاركة وحضور نخبة من الفنانين والنقاد، وذلك اليوم الأحد بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويتمحور الملتقى حول عدة محاور منها الفنون التشكيلية و المؤسسات التعليمية التعليم ما قبل الجامعى والأكاديميات الفنية، وفوضى العروض والأنشطة التشكيلية وحماية المهنة، والفنون التشكيلية ودور المؤسسات التعليمية، والفنون التشكيلية وآليات التغيير.

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