التليفزيون والموبايل قنابل موقوتة فى حجرة طفلك.. تعرف على أخطارها

اذهب إلى غرفة طفلك وتفحصها جيدا، واحصر كم الأجهزة الإلكترونية والذكية التى تحتوى عليها، واسأل نفسك، ما هى التأثيرات الضارة لهذه الأجهزة؟

الدكتورة هبة حامد - مدرس طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس - أكدت أن هذه الأجهزة تضر بصحة طفلك يوما بعد يوم، وهى كالتالى:

- أجهزة التليفزيون.

>-أجهزة الموبايل والتليفون المحمول.

>-اللاب توب، والكمبيوتر الشخصى.

>-الآيباد.

>-الفيديو جيمز.

>- البلاى ستيشن.

وتحذر مدرس المخ والأعصاب من تلك الأجهزة لأنها تضر بعمل أجهزة جسم الطفل، وتحد تدريجيا من باقى الأنشطة الذهنية التى عليه القيام بها، كما أن التعرض المستمر لتلك الموجات قد يجعله عرضة لأخطار صحية وعقلية، وقد تؤثر على قدراته فى التحدث وتقلل من قدرته على الفهم أيضا.

وأكدت الدكتورة هبة أنها قد تسبب له مشكلات فى المخ، والأعصاب، كما أنها تجعله فاقدا للكثير من الخبرات الحياتية لقضائه الوقت أمام هذه الأجهزة دون غيرها.

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