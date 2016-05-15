أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التليفزيون والموبايل قنابل موقوتة فى حجرة طفلك.. تعرف على أخطارها

Google+ Print
التليفزيون والموبايل قنابل موقوتة فى حجرة طفلك.. تعرف على أخطارها التليفزيون والموبايل قنابل موقوتة فى حجرة طفلك.. تعرف على أخطارها
اذهب إلى غرفة طفلك وتفحصها جيدا، واحصر كم الأجهزة الإلكترونية والذكية التى تحتوى عليها، واسأل نفسك، ما هى التأثيرات الضارة لهذه الأجهزة؟

الدكتورة هبة حامد - مدرس طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس - أكدت أن هذه الأجهزة تضر بصحة طفلك يوما بعد يوم، وهى كالتالى:

- أجهزة التليفزيون.
>-أجهزة الموبايل والتليفون المحمول.
>-اللاب توب، والكمبيوتر الشخصى.
>-الآيباد.
>-الفيديو جيمز.
>- البلاى ستيشن.

وتحذر مدرس المخ والأعصاب من تلك الأجهزة لأنها تضر بعمل أجهزة جسم الطفل، وتحد تدريجيا من باقى الأنشطة الذهنية التى عليه القيام بها، كما أن التعرض المستمر لتلك الموجات قد يجعله عرضة لأخطار صحية وعقلية، وقد تؤثر على قدراته فى التحدث وتقلل من قدرته على الفهم أيضا.

وأكدت الدكتورة هبة أنها قد تسبب له مشكلات فى المخ، والأعصاب، كما أنها تجعله فاقدا للكثير من الخبرات الحياتية لقضائه الوقت أمام هذه الأجهزة دون غيرها.

علانات التليفزيون واللعب وسائل مطاعم الوجبات السريعة لاستدرج الأطفال


>الباحثون يحذرون من سقوط الشاشات التلفزيونية المسطحة على الأطفال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365