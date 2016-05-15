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نيابة الأقصر تحبس 27 متهما بـ"أحداث العشى" 4 أيام وتخلى سبيل 4 آخرين

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نيابة الأقصر تحبس 27 متهما بـ"أحداث العشى" 4 أيام وتخلى سبيل 4 آخرين نيابة الأقصر تحبس 27 متهما بـ"أحداث العشى" 4 أيام وتخلى سبيل 4 آخرين
أمرت نيابة مركز الأقصر، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، اليوم الأحد، بحبس 27 متهما فى أحداث قرية العشى، بمقر محكمة الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 4 آخرين، ووجهت لهم تهم القيام أعمال شغب والتعدى على قوات الأمن وإحراق سيارتين الشرطة.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بوقوع اشتباكات بين قوة من الشرطة وبعض الأهالى الذين تجمهروا اعتراضا على قيام قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة طيبة بالأقصر باستيقاف أحد الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية يستقلها 2 من الأطفال، وتجمع الأهالى واحتجوا على قيام القوة باصطحاب سائقى الموتوسيكل إلى ديوان مركز شرطة طيبة التابعة له القرية، وحدثت مشادة بين أفراد القوة والمواطنين المتجمهرين، وسرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين، وقام بعدها المتجمهرون برشق القوات بالحجارة وإشعال النيران بسيارتى شرطة، وتهشيم زجاج عدد آخر من السيارات، وإشعال النيران فى مداخل القرية.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن والأمن الوطنى والأمن العام للقرية، على رأس قوات من الأمن المركزى، وتم إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، والسيطرة على الموقف، والقبض على عدد من المتورطين فى الأحداث، وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

أشخاص يعترضون حملة أمنية بالأقصر خلال عملية ضبط دراجات بخارية غير مرخصة
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