مصادر: تأجيل زيارة شيخ الأزهر للسنغال ومالى لبعد شهر رمضان

علم اليوم السابع أنه تقرر تأجيل زيارة الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف ،إلى دولتى السنغال ومالى ، والتى كانت مقررة ضمن جولة أفريقية لشيخ الأزهر، إلى بعد انتهاء شهر رمضان ، وكشف مصدر أن سبب التأجيل هو أعداد الزيارة بشكل أفضل.

وأوضح المصدر أن زيارة شيخ الأزهر الشريف ستقتصر على نيجيريا فقط ، وستبدأ الثلاثاء المقبل، بوفد يضم الدكتور إبراهيم الهدهد ،رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للوافدين.

ونفى المصدر أن يكون سبب تأجيل الزيارة الفيديوهات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى ،لوفد من دار الإفتاء فى لقاء بدولة السنغال والذى شهد هجوما على مصر والأزهر .

ومن المقرر أن يُوجِّه الإمام الأكبر فى زيارته إلى نيجيريا خطابًا إلى شعوب القارة الإفريقية والمسلمين فى جميع أنحاء العالم، كما يلقى محاضرة هناك فى حضور كبار العلماء وعدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة.

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