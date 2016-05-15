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ليجا برشلونة - إنفوجرافيك في الجول.. سواريز ضد رونالدو

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ليجا برشلونة - إنفوجرافيك في الجول.. سواريز ضد رونالدو ليجا برشلونة - إنفوجرافيك في الجول.. سواريز ضد رونالدو

يقدم FilGoal.com إنفوجرافيك يوضح أرقام الثنائي الذهبي لويس سواريز هداف برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2015-16.

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ولم يتغير واقع تتويج برشلونة حتى مع فوز ريال مدريد بثنائية كريستيانو رونالدو أمام ديبورتيفو لاكورونيا. (طالع التفاصيل).

منافسة الهداف هذا الموسم كانت بين لويس سواريز وكريستيانو رونالدو، على عكس المعتاد فلم يكن ليونيل ميسي في الصورة مع الثنائي حتى الجوالات الأخيرة.

وفي الأخير نجح سواريز في حصد لقب الهداف بعدما أنهى موسمه بـ40 هدفا بالتمام والكمال. بينما وقف رونالدو عند الـ35.

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