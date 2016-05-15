ليجا برشلونة - إنفوجرافيك في الجول.. سواريز ضد رونالدو

يقدم FilGoal.com إنفوجرافيك يوضح أرقام الثنائي الذهبي لويس سواريز هداف برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد في الدوري الإسباني لموسم 2015-16.

برشلونة فاز على غرناطة بثلاثية لويس سواريز ليتوج رسميا باللقب. (طالع التفاصيل)

ولم يتغير واقع تتويج برشلونة حتى مع فوز ريال مدريد بثنائية كريستيانو رونالدو أمام ديبورتيفو لاكورونيا. (طالع التفاصيل).

منافسة الهداف هذا الموسم كانت بين لويس سواريز وكريستيانو رونالدو، على عكس المعتاد فلم يكن ليونيل ميسي في الصورة مع الثنائي حتى الجوالات الأخيرة.

وفي الأخير نجح سواريز في حصد لقب الهداف بعدما أنهى موسمه بـ40 هدفا بالتمام والكمال. بينما وقف رونالدو عند الـ35.

طالع أيضا

ليجا برشلونة – من تسبب في خسارة ريال مدريد للقب هذا الموسم

ليجا برشلونة - من بداية سوداء للألفية إلى 7 ألقاب دوري في 16 عاما

ليجا برشلونة - أغرب تصريحات الموسم.. "سرقة طعامي وسعادة بعد الخسارة"

ليجا برشلونة – لماذا يغيب ريال مدريد عن منصة التتويج

ليجا برشلونة - سواريز ينضم لقائمة تاريخية تضم رونالدو

ليجا برشلونة - فريق في الجول.. نجوم من خارج ثلاثي القمة

ليجا برشلونة - 5 محطات كتبت استمرار ريال مدريد في المنافسة حتى الأسبوع الأخير