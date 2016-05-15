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"مميش": السفن البنمية الأكثر عبورا لقناة السويس خلال مارس الماضى

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"مميش": السفن البنمية الأكثر عبورا لقناة السويس خلال مارس الماضى "مميش": السفن البنمية الأكثر عبورا لقناة السويس خلال مارس الماضى
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن السفن البنمية كانت أكثر السفن عبورا للقناة خلال شهر مارس الماضى، وجاءت السفن الليبيرية فى المرتبة الثانية، ثم التابعة لجزر المارشال فى المرتبة الثالثة، يليها السفن التابعة لهونج كونج والسفن السنغافورية.

وكشفت تقارير ملاحية، صادر عن هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية من أكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهر مارس ، حيث عبرت 217 سفينة بنمية بحمولة 13 مليون و457 ألف طن، كما عبرت 165 سفينة ليبيرية بحمولات 9 ملايين و275 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن سفن جزر المارشال تأتى فى المرحلة الثالثة، حيث عبرت القناة 160 سفينة بحمولة 9 ملايين و235 ألف طن، وفى المرتبة الرابعة السفن التابعة لهونج كونج، حيث عبرت خلال شهر مارس 108 سفن بحمولة 9 ملايين و208 ألف طن، وفى المرحلة الخامسة السفن الإيطالية، بـ 98 سفينة، وبحمولة 5 ملايين و249ألف طن، كما تأتى سنغافورا فى المرتبة السادسة خلال شهر مارس الماضى فى عبور السفن، بـ93 سفينة بحمولة 5 ملايين و228 ألف طن.

مهاب مميش: ارتفاع إيرادات قناة السويس فى مارس الماضى عن فبراير

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