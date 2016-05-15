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اليوم.. فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية بالإسماعيلية

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اليوم.. فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية بالإسماعيلية اليوم.. فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية بالإسماعيلية
قال العقيد النميرى محمد فتحى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، إن مكتب تنسيق القبول بالمدارس العسكرية الرياضية، سيبدأ فى تلقى طلبات الالتحاق للعام الدراسى 2016 / 2017، بداية من اليوم الأحد 15 مايو، وحتى الأحد 3 يوليو، وسيتم فتح منافذ بيع الملفات بالمدارس ومكاتب المستشارين العسكريين.

وأشار العقيد النميرى إلى أنه سوف يتم قبول الملفات بعد استكمال الأوراق والإجراءات اعتباراً من 1/6 حتى يوم الاثنين 4/7 .

فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية بالإسماعيلية الأحد المقبل

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