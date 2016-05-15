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مصرع سائق فى حادث تصادم بسبب انعدام إنارة الطرق بالقليوبية

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مصرع سائق فى حادث تصادم بسبب انعدام إنارة الطرق بالقليوبية مصرع سائق فى حادث تصادم بسبب انعدام إنارة الطرق بالقليوبية
لقي شاب مصرعه لاصطدامه بسيارة ملاكى أثناء قيادته دراجة نارية، بسبب انعدام الإنارة على طريق خط 12 بالقليوبية.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من الاهالي بالعثورعلى جثة شاب يدعى "مصطفى ا" 19 عاما وصديقه بحالة سيئة، إثر اصطدامهما بسيارة ملاكى أثناء استقلالهما دراجة نارية، مع انعدام الإنارة على الطريق، وتوفى الأول بينما أصيب الثانى بإصابة بالغة.


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