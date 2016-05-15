نفوق 7500 كتكوت فى حريق مزرعة دواجن بالفيوم

نفق 7500 كتكوت إثر نشوب حريق فى مزرعة دواجن بالقرية الثانية بقارون بمركز يوسف الصديق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد النيران وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بنشوى حريق بمزرعة دواجن بالقرية الثانية بقارون بمركز يوسف الصديق ملك مواطن يدعى "عبد الناصر ع" 45 سنة عامل زراعى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم إخماد النيران .

وتسبب الحريق فى نفوق 7500 كتكوت ولم يسفر عن إصابات، وأكد صاحب المزرعة أن سبب الحريق ماس كهربائى مفاجئ، تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 1373 لسنة 2016 ادارى مركز يوسف الصديق وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

- مصرع طفل غرقا إثر سقوطه فى مصرف قلمشاة بمركز إطسا بالفيوم

>