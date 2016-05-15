القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعوى فسخ التعاقد بين الأهلى وصالح جمعة

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى دعوى فسخ التعاقد بين النادى الأهلى وصالح جمعة لاعب نادى إنبى السابق .

وكانت شركة المشروعات الرياضية أقامت دعوى قضائية حملت رقم 79642 لسنة 69 ق اختصمت فيها كل وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ومجلسى ادارة النادى الأهلى ونادى إنبى .

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ عقد البيع بين ناديى إنبى والأهلى بشأن اللاعب صالح جمعة، وذلك طبقا لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية (وادى النيل الرياضية لتسويق اللاعبين) والنادى البترولى بتاريخ 24/8/2008، وهو الشرط الخاص بحصول الشركة على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لأى ناد داخل مصر أو خارجها بجانب فسخ العقد بين إنبى والأهلى واعتباره كأن لم يكن، مهما ترتب على ذلك من آثار وإلزام إنبى بالمصروفات وأتعاب المحاماة.