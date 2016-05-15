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ننشر أسماء شهيد ومصابى الشرطة فى تفجير مدرعة العريش

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ننشر أسماء شهيد ومصابى الشرطة فى تفجير مدرعة العريش ننشر أسماء شهيد ومصابى الشرطة فى تفجير مدرعة العريش
استشهد مجند وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط برتبة ملازم من قوات مديرية امن شمال سيناء، فى استهداف إرهابيين لمدرعة شرطة بمنطقة المساعيد غرب العريش.

وقال مصدر أمنى، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور مدرعة تأمين على الطريق، أسفرت عن ( استشهاد المجند وسام على حسين 22 سنة، من الجيزة، وإصابة ملازم أول محمد الشربيني محمد31 سنة، من الدقهلية، والمجند محمد عبد المنعم عبد الحميد 33 سنة، من الشرقية، والمجند أحمد جمال محمد محمد، 22 سنة، من المنيا، والمجند محمد جمعة حسين 22سنة ، من محافظة المنيا، وتم نقلهم بمستشفى العريش).

وأوضح المصدر، أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على جانب الطريق وتم تفجيرها عن بعد، وتبين من التحريات أن المنفذين من خلايا جماعة بيت المقدس فى العريش، وأنه تم تفجير العبوة عن بعد بواسطة شريحة اتصالات، وتم التفجير فى منطقة المساعيد التى شهدت سلسلة تفجيرات ليلية بعبوات ناسفة.

استشهاد شرطى وإصابة 4 آخرين فى انفجار استهدف مدرعة غرب العريش
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