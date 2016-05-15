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لجنة السياحة بمجلس النواب تعد مذكرة لتطوير "السياحة العلاجية" فى مصر

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لجنة السياحة بمجلس النواب تعد مذكرة لتطوير "السياحة العلاجية" فى مصر لجنة السياحة بمجلس النواب تعد مذكرة لتطوير "السياحة العلاجية" فى مصر
قال أحمد يوسف إدريس عضو البرلمان عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إن لجنة السياحة تعد مذكرة لتقديمها إلى يحيى راشد، وزير السياحة، من أجل تطوير السياحة العلاجية فى .

وأضاف "إدريس" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"ناقشنا داخل اللجنة كيفية تطوير السياحة العلاجية حيث إنها لم تستغل جيدا فى مصر رغم توافر أماكنها ومقاصدها داخل محافظات مصر" مضيفا:" نحن بصدد إعداد مذكرة لتقديمها لوزير السياحة لتطوير هذا النوع من السياحة".

وتابع :"نقترح فى هذه المذكرة كيفية استغلال أماكن موسى، والواحات الداخلى، والخارجة، وشمال سيناء ،والحمامات الساخنة، ومحافظة أسوان حيث تتوافر فى هذه الأماكن السياحة العلاجية والمناخ المناسب".
>وأشار إلى أن لجنة السياحة بمجلس النواب ستنظم زيارات لأماكن السياحة العلاجية للوقوف على تطويرها وكيفية استغلالها.

يحيي راشد: السبيل للنهوض بالسياحة يتطلب البدء فى تحديث هذه الصناعة تماشياً التقدم التكنولوجى
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