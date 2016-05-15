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انطلاق فعاليات المبادرة الشعبية لدعم المسئولين فى إزالة تعديات النيل بالأقصر

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انطلاق فعاليات المبادرة الشعبية لدعم المسئولين فى إزالة تعديات النيل بالأقصر انطلاق فعاليات المبادرة الشعبية لدعم المسئولين فى إزالة تعديات النيل بالأقصر
تنطلق أولى فعاليات مبادرة شعبية، لدعم جهود أجهزة الشرطة وسلطات المحافظة فى إزالة التعديات على حرم نهر النيل، وأراضى الدولة بمدن وقرى الأقصر، اليوم الأحد، والتى كانت قد أعلنت عنها اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية فى الأقصر.

ومن جانبه صرح همام أحمد همام، منسق اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد بالأقصر، بأن المبادرة ستنطلق اليوم الأحد، بالتنسيق مع سلطات مجلس مركز ومدينة القرنة، ومسئولى الرى وحماية النيل، بإزالة 13 حالة تعد على أراضى طرح نهر النيل بقرية البعيرات التاعبة لمركز ومدينة القرنة، وذلك على نفقة وبمعرفة المتعدى وبإشراف الإدارة العامة لحماية النيل ومجلس مدينة القرنة.

وكانت قد نجحت جهود المشاركين فى المبادرة التى يرعاها النائب محمد محمود يس عضو مجلس النواب عن دائرة القرنة بالأقصر، فى قيام متعد بتوقيع إقرار رسمى تعهد فيه باحترام سيادة القانون، وبإزالة التعديات بمعرفته وعلى نفقته، دون تدخل من قوات الشرطة، بحضور ممثلين لإدارة حماية النيل والعميد أيمن الشريف رئيس مركز ومدينة القرنة.

فيما صرحت قيادات المبادرة، وهم كل من أحمد جاويش عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وجمال الصادق أمين عام حزب الشعب الجمهورى بالأقصر، بأن المبادرة تأتى ضمن جهود تهدف لتفعيل دور الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى فى تطبيق سيادة القانون، والحد من التعديات وإزالتها، دون أى صدام بين الشرطة وسلطات المحافظة والصادر بحقهم قرارات بإزالة تعدياتهم على حرم نهر النيل وأملاك الدولة والأراضى الزراعية.

مبادرة شعبية لدعم جهود الدولة وإزالة 13حالة تعد على النيل بالأقصر.. غدا

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