مسرحية "عاشقين ترابك" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

ينظم فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى عرضا مسرحيا بعنوان "عاشقين ترابك" تأليف ياسر علام، فكرة وإخراج محمد الشرقاوى.

وقال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، إن العرض المسرحى تبدأ فعالياته خلال الفترة من 28 مايو الجارى حتى 3 يونيو المقبل على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

تدور أحداث العرض خلال المرحلة الثانية من سنوات الثورة حتى ثورة 30 يونيو، وذلك فى إطار كوميدى سياسى ساخر، العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، من بطولة وائل مصطفى، أحمد الفقى، منة الفيومى، نوال العدل، هبة عصام، سيد شحاتة، أمير عز، محمد سمير، أحمد زكريا، استعراضات محمد عاطف، موسيقى محمد زكى، ملابس هدى السحينى، إضاءة عز حلمى.

- احتفالية "الهند فى عيون العالم" بـ"ثقافة الإسماعيلية"

>