مرتضى منصور: حزين بسبب لقاء نهائي كرة اليد

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن استيائه وحزنه الشديد من عدم إذاعة مباراة فريقه لكرة اليد أمام الترجي التونسي على القنوات المصرية.

الزمالك توج بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بفوز درامي على الترجي التونسي. (طالع التفاصيل)

ولم يتم بث المباراة على القنوات المصرية وهو سبب حزن رئيس الزمالك.

وقال مرتضى منصور: "حزين للغاية و"قرفان" بسبب عدم إذاعة المباراة في القنوات المصرية".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC " لم تهتم أي قناة ببث المباراة. شيء مُحزن".

وعن التتويج، قال رئيس الزمالك: "أبارك لرجال الزمالك على البطولة وفي انتظار عودتهم إلى القاهرة من أجل صرف مكافأت إجادة لهم جميعا".