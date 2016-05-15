مرتضى منصور يوضح حقيقة ضم هداف الدوري المغربي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة ضم مراد باتنا هداف نادي الفتح الرباطي المغربي وهداف الدوري.

FilGoal.com أكد في وقت سابق عرض مراد باتنا على مجلس الزمالك من خلال أحد وكلاء اللاعبين. (طالع التفاصيل)

وهذا ما أكده مرتضى منصور رئيس الزمالك ولكنه أكد عدم إتمام المفاوضات.

وقال مرتضى منصور: "تحدث معي أحد الوكلاء وهي فتاة عن مراد باتنا. ولكننا لن نفاوض اللاعب".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "مفاوضات الزمالك مع باتنا ستدمر نفسية مهاجمي الفريق. وبالتأكيد لن أفعل ذلك".

ويحتل مراد باتنا صدارة هدفي الدوري المغربي برصيد 10 أهداف.

وأكمل رئيس الزمالك حديثه قائلا: "نمتلك رباعي رائع في خط الهجوم. باسم مرسي وإيمانويل مايوكا وأحمد حسن مكي ومحمد سالم".

وأتم "وسيصبح لدينا خماسي مميز بعودة يوسف أوباما المعار إلى الاتحاد السكندري".