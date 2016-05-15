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كرة يد - كريم هنداوي: رد الزمالك كان قاطعا

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كرة يد - كريم هنداوي: رد الزمالك كان قاطعا كرة يد - كريم هنداوي: رد الزمالك كان قاطعا

يعتقد كريم هنداوي حارس الزمالك لكرة اليد أنهم نجحوا في الرد على الأصوات التي نالت من الفريق بالفوز على الترجي التونسي في نهائي كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس.

الزمالك انتصر على الترجي 26-25 وتوج باللقب، بعد أيام من خسارته على يد الفريق نفسه في مباراة السوبر الإفريقي.

وقال هنداوي لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة "النهار اليوم": "قرأنا على مدار الأيام الماضية عن فرص الزمالك في هذه المباراة خاصة بعد خسارة السوبر".

واستدرك "ولكن رد الزمالك اليوم كان قاطعا".

وأشار هنداوي إلى أن لاعبي الترجي حرصوا على تهنئة الزمالك، ولم تحدث مناوشات تذكر بعد انتهاء المباراة.

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