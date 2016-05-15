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مسؤول بريطانى: بوكو حرام تزيد من تعاونها مع داعش فى ليبيا

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مسؤول بريطانى: بوكو حرام تزيد من تعاونها مع داعش فى ليبيا مسؤول بريطانى: بوكو حرام تزيد من تعاونها مع داعش فى ليبيا
قال مسؤول بريطانى كبير أمس السبت، إن من المحتمل أن يزيد متشددو بوكو حرام من تعاونهم مع تنظيم داعش إذا عزز التنظيم تواجده فى ليبيا.

وبايعت بوكو حرام التى تشن تمردا منذ سبع سنوات فى شمال نيجيريا تنظيم داعش العام الماضي.

ولا يُعرف شيء يذكر عن حجم هذا التعاون. ولكن المسؤولين الغربيين يشعرون بقلق من احتمال أن يؤدى تزايد تواجد تنظيم داعش فى ليبيا والعلاقات مع بوكو حرام إلى توغل صوب الجنوب فى منطقة الساحل وإنشاء نقطة انطلاق لشن هجمات أوسع.

وسيطر التنظيم فى البداية على مناطق بسوريا والعراق ولكنه أسس فيما بعد موطئ قدم فى ليبيا مستغلا الفراغ الأمنى هناك.

وقال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند خلال مؤتمر أمنى فى نيجيريا: "لو رأينا داعش تؤسس وجودا أقوى لها فى ليبيا فهذا سيبدو لأشخاص كثيرين على أنه طريق اتصال مباشر ومن المرجح أن يصعد ذلك التعاون العملى بين الجماعتين."

وقال مسؤول أمريكى كبير يوم الجمعة إن هناك علامات على أن مقاتلى بوكو حرام يذهبون من نيجيريا إلى ليبيا عبر الحدود المليئة بالثغرات للدول الواقعة جنوب الصحراء.

وقال هاموند بشأن التعاون بين الجماعتين إن "النية موجودة بشكل واضح ومازالت الأدلة على وجود تعاون فعلى قليلة إلى حد ما ."

ونبه عدة زعماء افارقة فى المؤتمر الذى حضره جيران نيجيريا ودول غربية إلى أن الاستقرار فى ليبيا أمر أساسى لمحاربة بوكو حرام وتحسين الأمن فى المنطقة.
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