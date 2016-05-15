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نيكول سابا وأحمد عز يطلان في عمل إذاعي في رمضان

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السبت 14-05-2016 22:50

نشر الفنان المصري أحمد عز صورة تجمعه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" وهما يقطعان الكاتوه، إحتفالاً ببدء تسجيل أولى حلقات مسلسل إذاعي خاص برمضان 2016.

المسلسل بعنوان "تورا بورا" ولقد سبق أن تم عرض مسلسل تلفزيوني بالعنوان نفسه في العام الماضي من إخراج العوضي وبطولة سعد الفرج وخالد امين واسمهان توفيق فهد العبد المحسن وسواهم.

 

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