أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو والصور: علي ربيع يتقمص شخصية نانسي عجرم ويسخر من الساهر وتامر حسني

Google+ Print

السبت 14-05-2016 22:56

يبدو أن أحداث مسلسل صدر رد لنجم الفنان الكوميدي علي ربيع، لن تمر مرور الكرام على ثلاثي نجوم لجنة حكم برنامج The Voice Kids ، بعدما كشف ربيع اليوم عن صورة له تقمص فيها شخصية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وأطلق على نفسه لقب الفراشة ، بينما أطلق على زميله لقب "الكيظر" في إشارة للنجم كاظم الساهر، وحمل الزميل الثالث لقب "هو ده" بدلا من تامر حسني.

المشهد الضاحك، محاولة لتقمص شخصيات البرنامج الشهير ولكن بطريقة ساخرة، حيث جلس الثلاثي على منضدة تعلوها "القلل الشعبية" لشرب المياه، بدلا من المشروبات الغازية، وارتدى ربيع باروكة شعر طويلة، مع فستان، واتفقت أغلب التعليقات على وصف الصورة بالمسخرة.

مسلسل صدر رد المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2016 من بطولة علي ربيع ، محمد عبد الرحمن ، اوس اوس ، احمد فتحي ، شيماء سيف ، محمد انور ، لطفي لبيب ، اسراء عبد الفتاح ، رضوي عادل ، بيومي فؤاد وتأليف محمد صلاح العزب واخراج هشام فتحى و من انتاج سكرين ٢٠٠٠.

شاهدي تريلر مسلسل صد رد واخبرينا هل ستغضب الفراشة نانسي عجرم؟

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»