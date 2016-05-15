بالفيديو والصور: علي ربيع يتقمص شخصية نانسي عجرم ويسخر من الساهر وتامر حسني

يبدو أن أحداث مسلسل صدر رد لنجم مسرح مصر الفنان الكوميدي علي ربيع، لن تمر مرور الكرام على ثلاثي نجوم لجنة حكم برنامج The Voice Kids ، بعدما كشف ربيع اليوم عن صورة له تقمص فيها شخصية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وأطلق على نفسه لقب الفراشة ، بينما أطلق على زميله لقب "الكيظر" في إشارة للنجم كاظم الساهر، وحمل الزميل الثالث لقب "هو ده" بدلا من تامر حسني.

المشهد الضاحك، محاولة لتقمص شخصيات البرنامج الشهير ولكن بطريقة ساخرة، حيث جلس الثلاثي على منضدة تعلوها "القلل الشعبية" لشرب المياه، بدلا من المشروبات الغازية، وارتدى ربيع باروكة شعر طويلة، مع فستان، واتفقت أغلب التعليقات على وصف الصورة بالمسخرة.

مسلسل صدر رد المقرر عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2016 من بطولة علي ربيع ، محمد عبد الرحمن ، اوس اوس ، احمد فتحي ، شيماء سيف ، محمد انور ، لطفي لبيب ، اسراء عبد الفتاح ، رضوي عادل ، بيومي فؤاد وتأليف محمد صلاح العزب واخراج هشام فتحى و من انتاج سكرين ٢٠٠٠.

شاهدي تريلر مسلسل صد رد واخبرينا هل ستغضب الفراشة نانسي عجرم؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي