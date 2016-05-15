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بالصور: ساني ليون تحتفل بعيد ميلادها الـ35

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السبت 14-05-2016 19:17

احتفلت نجمة بوليوود المثيرة ساني ليون Sunny Leone بعيد ميلادها الـ35 برفقة زوجها دانيال ويبر Daniel Weber، الذي فاجأها بقالب حلوى مساء الجمعة في 13 مايو/أيار.

ساني صرّحت، في مقابلة أجرتها مع صحيفة " Bollywoodlife"، التي نشرت صوراً حصرية لعيد ميلادها فقالت: "أعلم أنني لست متميّزة. وبالرغم من صعوبة التفكير في الأمر، فأنا محظوظة بوجود أشخاص مميزين في حياتي، وهم من يشعرونني بالتميز والسعادة."

وأضافت ليون: "وفي مناسبة كهذه، أشعر بالتميّز من خلال زوجي الذي يشعرني بالاهتمام، وفاجأني بقالب الحلوى، وجعل يوم ميلادي متميّزاً، والصور الحصرية لكم هي أكبر دليل على حبنا وإخلاصنا لبعضنا بعيداً عن الشائعات التي طالت زواجنا".

وعلّقت ساني: "إنه لأمر جميل أن نقضي بعض الوقت في عطلة خاصّة على اليخت في جزر المالديف في الجو المشمس، وعلى شاطىء بودوتشيري، فهي فكرة ليست سيئة للغاية."

يذكر أنّ النجمة المعروفة بجرأتها منشغلة حالياً بتصوير الموسم الجديد من برنامج " Splitsvilla" في بودوتشيري.

 

هجوم عنيف على ساني ليون والسبب...

 

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