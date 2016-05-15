في تصريح خاص بـ "سيّدتي نت": أميمة طالب تكذّب اشاعة ارثها 67 مليون ريال سعودي

نفت التّونسيّة أميمة طالب التّي سبق أن اشتركت في النسخة الثّامنة ل"ستار اكاديمي" في تصريح خصت به"سيدتي.نت" هذا اليوم الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومفاده أنّها ورثت من ثري سعودي 67 مليون ريال سعودي بعد زواج لم يستمرّ أكثر من شهر واحد توفي إثره العريس، وأكّدت أنّ الخبر عار من الصحّة تماما ولا أساس لكلّ ما ورد فيه من معلومات تخصّها، و قد جاء في الخبر الذي انتشر انتشارا واسعا وتناقلته الكثير من المصادر الإعلامية أنّ العريس كان رجلا ثريّاو كبيرا في السن.

وعلقت اميمة على هذه الإشاعة بقولها أنّها أضحكتها أكثر ممّا أزعجتها مضيفة في مكالمة هاتفية لها من جدّة مع "سيدتي نت" أنّ ما قبل من أنها أصبحت غنية وصاحب ثروة طائلة هو"فأل خير"مؤكّدة من جانب آخر أنّ من بثوا هذه الإشاعة "ناس فاضية" –حسب تعبيرها – وذكرت في تصريحها لنا أنها متواجدة حاليا في مدينة "جدة "للغناء في حفل زفاف وأنها ستسافر الى الامارات قبل العودة الى تونس وأشارت أنّها تستعد لإطلاق "البوم" جديد بعد عيد الفطر وانّها أمضت عقدا مع شركة الانتاج السعوديّة "ديما".

علما وأنّه حال انتشار الخبر في مواقع التّواصل الاجتماعي عمّا ورثته أميمة من ثروة خياليّة فانها أصبحت مطلوبة للزواج من عدد كبير من الشّباب العرب الذين اطلقوا عبر "هاشتاق" نداء:"اميمة تتزوجينني".



وممّا غذّى الإشاعة انّ أميمة لم تسارع بنفي الخبر كما أنّ صورتها المنشورة مع الخبر جعلت النّاس يصدّقون ما ورد فيه من معلومات. وقالت أميمة ل"سيّدتي .نت" أنّ الحادثة موجودة فعلا ولكنّ المعنيّة والوارثة هي فتاة أخرى من بلد آخر مضيفة" أنا لست مرتبطة ولم أتزوّج بعد".

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