الفنان الكويتي عبد الرحمن الدين: يقولون إن صوتي أجمل من صوت فيروز

بحضور فني وإعلامي واسع احتفل المذيع عبدالرحمن الدين بإطلاق أولى تجاربه الغنائية بـ سينغل جديد بعنوان "نقط"، على هامش مؤتمر صحفي حضره عدد من نجوم الوسط الفني و أداره الزميل مفرح الشمري، تحت إشراف المعدة أميرة نجم وإليكم التفاصيل .

تبارك لك اطلاق أول أغانيك حدثنا عن هذه التجربة ؟

بالفعل هي التجربة الأولى لي في مجال الغناء "نقط " من كلمات الشاعر سعد المسلم، وألحان فهد الناصر، اللذين دعماني ووقفا جنبي، وأريد أن أنوه عن التجربة أنها كانت ناجحة للغاية فعند طرح كليب الأغنية في موقع اليوتيوب حصد قرابة 14 ألف مشاهدة، وهذا في حد ذاته مقياس نجاح وقبول ودفعة معنوية مشجعة بالنسبة لي.

وكيف أتتك فكرة الغناء ؟

فكرة الغناء كانت تراودني باستمرار منذ فترة ليست بقليلة، خصوصاً عندما شاركت كممثل وغنيت في أحد مشاهد مسلسل "جار القمر" فقد حضيت بترحيب من الجمهور، بالتالي قمت بتجهيز السينغل الجديد، وكان يفترض أن أتعاون مع الفنان والملحن حمد القطان إلا أن ظروفا حالت دون ذلك، وأتمنى ذلك خلال الخطوات الغنائية القادمة.



ولماذا وقع اختيارك على " نقط " تحديداً ؟

استمعت إلى أربع أغان وكانت بينها أغنية "نقط"، التي استحسنتها ودخلت قلبي سريعاً، من ناحيتي أعتبر بأن اللحن يأتي بالدرجة الأولى، ثم يأتي اختيار الكلمة، فقد كنت أبحث عن المفردة الكويتية التي وجدت بها ضالتي بها خلال هذه التجربة.



أيهما الأقرب إليك التمثيل أم الغناء ؟

المخاطرة والمغامرة في مجال التمثيل أقل من مجال الغناء، وأنا خضت التجربتين معاً، وأعرف حدود امكانياتي ومواهبتي بحكم دراستي الإعلامية والخبرة في المجال، ولقد حسبت تجربة الغناء "صح" واذا استمر هذا النجاح فسوف أستمر، وهذا هو المقياس لدي، واترك الأمور للمستقبل ولكل حادث حديث.

ألست متخوفاً من أن الغناء والتمثيل يؤخذانك من عشقك الأول والأخير وهو مجال التقديم ؟

أي فنان لديه موهبة يحاول إثباتها وتفجيرها، ويبحث عن أفضل الطرق، وكل هذه المجالات ستخدمني كفنان وكممثل ومغني، بالتالي لا ألتفت لمن يتحدث عني بالكلام السلبي ويهاجمني في وسائل التواصل الاجتماعي، فأنا واثق من نفسي وقدراتي.

من كلامك أفهم ..أنك ستبتعد عن مجال تقديم البرامج ؟

مجال الإعلام هو بيتي الأول، ولن أبتعد عنه مهما كانت الظروف، فهو قد احتضن موهبتي وأبرزني وساهم بانتشاري وقدمني للمستمع والمشاهد، ولا تنسى أن الساحة الغنائية تحتاج الأصوات الشابة، لكن عملية إثبات الوجود صعبة في ظل كثرة المطربين الشباب، إلا أن المنافسة جميلة.

عبدالرحمن بصراحة هل ترى صوتك جميلاً ؟

نعم صوتي جميل في الغناء والتقديم وإذا صوتي لا يعجب بعض الفئة التي تتكلم بالنقد السلبي عني وهم على غير قدر من الكفاءة للنقد فأنصحهم بأن لا يستمعوا لي مطلقاً على فكرة بعض المتابعين لي في السناب شات قالوا لي بأن صوتي أجمل من فيروز "يضحك " أعرف بأنهم يجاملونني ولكن صدقاً هناك أشخاص لا يحبون صوتها وأشادوا بصوتي .

ومن شجعك على الغناء ..هل استشرت أحداً قبل هذه الخطوة ؟

تلقيت التشجيع والإشادة من أسماء مهمة في الساحة الفنية، مثل المخرج مناف عبدال، وحسبت جميع خطواتي سواء في التمثيل أو الغناء وعندما أقدمت على التجربة الأخيرة كان التعاون مع كوادر مهنية لها تاريخها مثل فهد الناصر والشاعر سعد المسلم، و الغناء يتوقف على نسبة نجاح السنغل الأول ولله الحمد تلقيت هذا النجاح وجهاً لوجه مع أصدقائي وزملائي وكل من أشاد بالسينغل .

نجحت الأغنية من خلال السوشيال ميديا ... كيف ترى الشوسيال ميديا بعينك ؟

انتشار الاغنية بين الجميع في الفترة الأخيرة أصبح يشكل عاملاً مهما من عوامل النجاح، هي تساعد الفنان على إيصال جديده بمنتهى السرعة والسهولة لجمهوره، لذا إن اختلفنا أو اتفقنا عليها لا يمكننا إنكار أنها بالفعل صنعت الكثير من النجوم في الوقت الحالي . ربما السوشيال ميديا أصبحت عصب الحياة .

لقطات

حضر المؤتمر العديد من نجوم الوسط الفني المقربين من الدين، منهم حمد القطان والمخرج مناف العبدال وزوجته مصممة الأزياء زينب العلي والمخرج جابر الجاسر وأحلام حسن وباسمة حمادة وغدير السبتي وهدى صلاح وفهد البناي وعبدالناصر الزاير والمذيعات غادة يوسف وفاطمة بوحمد وسودابة علي وصالح الراشد وغيرهم الكثير من نجوم "السوشيال ميديا". تشارك الدين مع حمد القطان فقرة غنائية صغيرة "لايف" لاقت استحسان الحضور في أغنية " مافي أحد"

شارك العازف حسن جمعة مع عبدالرحمن الدين في أغنية "نقط" التي قدمها الدين "لايف" على آلة الجيتار.

استمع المؤتمر لتسجيل صوتي للكثير من نجوم الساحة الفنية الذين لم يستطيعوا الحضور مثل الشاعر القدير عبداللطيف البناي، ايمان نجم وعبدالله العراك، لدعم والثناء على تجربة عبدالرحمن.

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