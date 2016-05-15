"حمام روماني" مسرحية تعرض في شهر رمضان بقالب سياسي كوميدي مختلف

الكويت – حسين الصيدلي /تصوير – علي العصيمي وأحمد بن محسن

"سيدتي" استطاعت وبشكل حصري ان تدخل كواليس مسرحية "حمام روماني " التي تجري لها الاستعدادت والتحضيرات ليتم عرضها على الجمهور في شهر رمضان المبارك ..فماذا حدث وكيف ظهر لنا النجوم ؟ تابعوا التفاصيل .

في بادرة جديدة على الحركة المسرحية الشبابية في الكويت انتهى الفنان محمد صفر والفنانة ليلى عبدالله من وضع اللمسات النهائية على أولى تجاربهما الفنية المتمثلة في عمل مسرحي مقتبس عن الأدب اليوغسلافي وباللغة العربية الفصحى مع تطعيمات ومفردات كويتية ليتم جمع كل هذا في عمل مسرحي جديد بعنوان " حمام روماني " على أن يتم عرضه في شهر رمضان المقبل.

ومن المقرر أن تكون التجربة الإنتاجية الأولى للثنائي صفر وليلى في هذه المسرحية اللذين صرحا لـ"سيدتي" بأنها مسرحية تحمل الكثر من هموم المواطنين المتمثلة في السكن والصحة والتعليم في قالب كوميدي واجتماعي تمت صياغته ليواكب ما يحدث على الساحة ومستجداتها .

وأضافا : "هي أيضاً التجربة الأولى التي تقدم في شهر رمضان وتأتي خلاف ما يقوم به أغلب المنتجين ممن ينتظرون انتهاء الشهر الفضيل لعرض مسرحياتهم بدءاً من أول أيام عيد الفطر، الأمر الذي يرى فيه طاقم العمل والمقربون من المنتجين أنه بمنزلة مغامرة قابلة للنجاح أو الفشل، فالنجاح وارد لعدم وجود مسرحيات تعرض في رمضان والفشل أيضاً وارد في حال عدم تقبل الجمهور لفكرة التواجد في المسرح خلال هذا الشهر الذي غالباً ما تكون لياليه اجتماعية، بالاضافة لوجود كم كبير من الأعمال الدرامية تعرض في مختلف الفضائيات وهذا قد يشغل الجمهور ويقلل من حضوره للمسرح.

وعلى صعيد الأسماء التي ستشارك في العمل، توصل المنتجان الشابان للاتفاق مع عدد من الفنانين أغلبهم من أبناء جيلهما، حيث سيلعب دور البطولة إلى جانب ليلى عبدالله ومحمد صفر كل من: عبدالله البارون وفيصل بوغازي وعبدالمحسن القفاص ويوسف البلوشي وناصر الدوب وغيرهما، بالاضافة إلى الفنان إسماعيل سرور الذي سيشكل العمل عودته للمسرح بعد فترة غياب ليست بالقصيرة عن الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

ومن المنتظر أن تنتهي الاستعدادات الخاصة بالعمل في الاسبوعين المقبلين وهي الفترة التي ستسبق بروفات المسرحية التي ستأخذ الجانب الاجتماعي الاستعراضي، على أن تعرض في بداية شهر رمضان المقبل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي