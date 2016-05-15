أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

دونالد ترامب يهاجم كلوني ويصفه بأنه ممثل غير جيد

Google+ Print

الأحد 15-05-2016 01:38

يبدو أنّ الحرب المفتوحة بين النجم العالمي جورج كلوني George Clooney والمرشّح المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد Donald Trump لن تنتهي. فقد هاجم ترامب مجموعة من نجوم هوليوود، أثناء إحدى مقابلاته في برنامج "Fox & Friends" أبرزهم كلوني.

دونالد، وخلال حديثه، شنّ هجوماً شرساً على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون Hillary Clinton، معتبراً أنها شخصية ملتوية للغاية. أما بالنسبة إلى منافسه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز Bernie Sanders، فاتهمه بالجنون الكامل، بينما رأى أنّ النجم الهوليوودي الشهير جورج كلوني، مجرّد ممثل غير جيّد.

وانفعل ترامب، بعد اتهامات وإهانة النجم جورج له، ليقول وسط المقابلة: "دعونا نأخذ الأمر بهذا الشكل فقط، هو مجرد ممثل غير جيد".

يُشار إلى أن جورج كلوني الذي جمع التبرّعات من أجل دعم حملة كلينتون الانتخابية، شدّد خلال مشاركته في الدورة الـ 69 لمهرجان كان السينمائي على أن دونالد ترامب لن ينتخب رئيساً للبلاد، واعداً بأنّ الخوف لن يكون هو الشيء الذي يقود الولايات المتحدة.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»

الغيطي: «ترامب لم يكن في نيته ضرب سوريا.. وأُجبر على التنفيذ»