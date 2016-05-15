دونالد ترامب يهاجم كلوني ويصفه بأنه ممثل غير جيد

يبدو أنّ الحرب المفتوحة بين النجم العالمي جورج كلوني George Clooney والمرشّح المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب Donald Trump لن تنتهي. فقد هاجم ترامب مجموعة من نجوم هوليوود، أثناء إحدى مقابلاته في برنامج "Fox & Friends" أبرزهم كلوني.

دونالد، وخلال حديثه، شنّ هجوماً شرساً على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون Hillary Clinton، معتبراً أنها شخصية ملتوية للغاية. أما بالنسبة إلى منافسه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز Bernie Sanders، فاتهمه بالجنون الكامل، بينما رأى أنّ النجم الهوليوودي الشهير جورج كلوني، مجرّد ممثل غير جيّد.

وانفعل ترامب، بعد اتهامات وإهانة النجم جورج له، ليقول وسط المقابلة: "دعونا نأخذ الأمر بهذا الشكل فقط، هو مجرد ممثل غير جيد".

يُشار إلى أن جورج كلوني الذي جمع التبرّعات من أجل دعم حملة كلينتون الانتخابية، شدّد خلال مشاركته في الدورة الـ 69 لمهرجان كان السينمائي على أن دونالد ترامب لن ينتخب رئيساً للبلاد، واعداً بأنّ الخوف لن يكون هو الشيء الذي يقود الولايات المتحدة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي