شيخة بنت سيف تكرم 82 طالبة بجائزة الشيخة حصة بنت محمد للقرآن

شهدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان للأعمال الإنسانية والعلمية، أمس، احتفال المؤسسة بالفائزات بالنسخة الخامسة من جائزة «الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم 2016» التي نظمتها بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، البالغ عددهن 82 فتاة من طالبات مدارس الدولة، وعضوات مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وقدمت الحفل - الذي أقيم على مسرح مدرسة الشهب للبنات في مدينة خليفة بأبوظبي - الإعلامية عائشة العوضي، وبدأته بالقرآن الكريم الطالبة شمسة علي خميس المازمي من مركز بن كثير لتحفيظ القران الكريم بالشارقة.

ووجهت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان كلمة خلال الحفل، شكرت فيها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المتعاونة، وهنأت فيها المكرمات بشرف حفظ القرآن الكريم.

من جهتها، أشادت منى الغساني، مديرة إدارة المعاهد والمراكز الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالمبادرة السنوية الإيمانية لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة في تنظيم هذه الجائزة، وجهود الشيخة شيخة بنت سيف على رعايتها الكريمة لها.