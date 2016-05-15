أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

شيخة بنت سيف تكرم 82 طالبة بجائزة الشيخة حصة بنت محمد للقرآن

Google+ Print
شيخة بنت سيف تكرم 82 طالبة بجائزة الشيخة حصة بنت محمد للقرآن شيخة بنت سيف تكرم 82 طالبة بجائزة الشيخة حصة بنت محمد للقرآن

شهدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان للأعمال الإنسانية والعلمية، أمس، احتفال المؤسسة بالفائزات بالنسخة الخامسة من جائزة «الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم 2016» التي نظمتها بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، البالغ عددهن 82 فتاة من طالبات مدارس الدولة، وعضوات مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

وقدمت الحفل - الذي أقيم على مسرح مدرسة الشهب للبنات في مدينة خليفة بأبوظبي - الإعلامية عائشة العوضي، وبدأته بالقرآن الكريم الطالبة شمسة علي خميس المازمي من مركز بن كثير لتحفيظ القران الكريم بالشارقة.

ووجهت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان كلمة خلال الحفل، شكرت فيها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات المتعاونة، وهنأت فيها المكرمات بشرف حفظ القرآن الكريم.

من جهتها، أشادت منى الغساني، مديرة إدارة المعاهد والمراكز الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالمبادرة السنوية الإيمانية لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة في تنظيم هذه الجائزة، وجهود الشيخة شيخة بنت سيف على رعايتها الكريمة لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية