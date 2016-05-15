نهيان بن مبارك: الإمارات حريصة على حقوق الشعب الفلسطيني

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الرئيس الفخري للجنة أصدقاء جامعة القدس في أبوظبي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة كل الحرص على فلسطين، قائلاً: «نرتبط بها بكل التزام، نؤيد مسعى شعبها المناضل من أجل الحرية والاستقلال، نساند حقوق هذا الشعب الصامد في أرضه ووطنه وفي حياة كريمة».

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال حفل العشاء السنوي الثاني عشر للجنة أصدقاء جامعة القدس في أبوظبي بفندق جميرا أبراج الاتحاد – أبوظبي الذي خُصص ريعه لدعم جامعة القدس وتطوير وتأهيل مختبرات كلية العلوم والتكنولوجيا.

وحضر الحفل سفير دولة فلسطين عصام مصالحة، وسفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وائل السيد جاد، وعدد من السفراء العرب، والدكتور عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس.

إلى ذلك افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حملة المشي من أجل الحياة بحضور الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسفراء الولايات المتحدة الأميركية وكندا وكولومبيا لدى الدولة. نظمت الفعالية مؤسسة عالم صغير الدولية برئاسة سلام حمزة غيث.

أفراح النيادي والنعيمي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الحفل الذي أقامه محمد سيف بن بطي النيادي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة سيف محمد أحمد النعيمي. كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بمركز المؤتمرات في مدينة العين - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي. العين - وام