19 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم القطاع الصحي، وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية، وضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عن نتائج تنفيذ حملة الإمارات للتطعيم خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، والتي تكللت بالنجاح، في إعطاء 19 مليوناً و34 ألفاً و761 جرعة تطعيم لأطفال باكستان ضد شلل الأطفال.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قدم في عام 2013 مبلغ 440 مليون درهم «120 مليون دولار»، مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال بحلول عام 2018، مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.

وتعد هذه المساهمة، هي الثانية التي يقدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2011، أعلن كل من سموه ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، عن شراكة استراتيجية، تم خلالها تقديم مبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار مناصفة بين الطرفين، لشراء وإيصال اللقاحات الحيوية للأطفال في أفغانستان وباكستان.

نجاح

وأشارت إدارة المشروع، إلى أن حملة الإمارات للتطعيم واصلت خلال مرحلتها الثالثة، وللشهر الثاني على التوالي، تحقيق النجاح في التنفيذ الميداني، والوصول إلى الأطفال المستهدفين بحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث نجحت الحملة خلال شهر أبريل من إعطاء عدد 8.365.774 جرعة تطعيم للأطفال الباكستانيين، الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ضد مرض شلل الأطفال، مستكملة إنجاز شهر مارس الماضي، الذي تم فيه إعطاء جرعة التطعيم الأولى لعدد 10.668.987 طفلاً، ليصبح مجموع الجرعات التطعيمية التي قدمتها الحملة خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام 19.034.761 جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال، حيث تواصل فرق التطعيم خلال شهر مايو الحالي العمل، وفقاً للخطة المحددة والجدول الزمني المعتمد لإعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات التطعيم للأطفال المستهدفين.

حملات

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، أنه تم خلال شهر أبريل الماضي، تغطية جميع المناطق والمدن والقرى التي تقع ضمن خطة حملة الإمارات للتطعيم، وبنسبة نجاح تجاوزت النسب المخطط لها في 69 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا، وإقليم المناطق القبلية فتح وإقليم بلوشستان وإقليم السند، حيث تم تنفيذ حملات التطعيم في 20 منطقة في إقليم خيبر بختونخوا، و13 منطقة في إقليم المناطق القبلية فتح، و23 منطقة في إقليم السند، و13 منطقة في إقليم بلوشستان.

وكشفت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، عن النتائج التفصيلية لحملة الإمارات للتطعيم خلال شهر أبريل، حيث أسفرت تلك النتائج عن إعطاء جرعة التطعيم الثانية لعدد 3 ملايين و181 ألفاً و389 طفلاً في إقليم خيبر بختونخوا، وعدد 723 ألفاً و253 طفلاً في إقليم المناطق القبلية فتح، وعدد 3 ملايين و190 ألفاً و902 طفل في إقليم السند، وعدد 1 مليون و270 ألفاً و230 طفلاً في إقليم بلوشستان بإجمالي 8 ملايين و365 ألفاً و774 طفلاً.

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، إلى أن المرحلة الثالثة من حملة الإمارات للتطعيم، شهدت نسبة نجاح عالية وإقبالاً كثيفاً من قبل أهالي المناطق التي نفذت فيها للاستجابة للحملة والمبادرة إلى تطعيم أطفالهم، حيث نفذت إدارة المشروع الإماراتي، حملة إعلامية واسعة، شملت جميع وسائل الإعلام، تحت شعار «الصحة للجميع.. مستقبل أفضل»، لتوعية وتنبيه السكان بخطورة وباء شلل الأطفال، وتشجيعهم وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم ووقايتهم من الوباء، كما قامت بالإشراف المباشر على متابعة تنفيذ الحملة ميدانياً في مختلف المدن والقرى، وبجميع المراكز المخصصة للتطعيم.

ونوهت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، بأن تنفيذ حملات التطعيم خلال شهر أبريل، تم بمشاركة أكثر من 64899 من العاملين في فرق التطعيم الثابتة والمتنقلة، وفرق التدقيق والمتابعة والإشراف، وتم خلالها استخدام طريقتين لإيصال اللقاحات، وتطعيم الأطفال الأولى من خلال فرق التطعيم الثابتة في المراكز الصحية ونقاط التفتيش على الطرق والجسور، والثانية من خلال فرق التطعيم المتنقلة والمتحركة، والتي خصصت لتغطية المناطق والقرى التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الرئيسة، كما تم فتح مواقع متنقلة للتطعيم في مخيمات النازحين، وعلى الطرق والمراكز الحدودية الفاصلة بين الأقاليم والمناطق والمدن الرئيسة.

حملة إنسانية

جدير بالذكر، أن حملة الإمارات للتطعيم، هي حملة إنسانية، تشمل تغطية 66 منطقة في أربعة أقاليم باكستانية، وتستهدف تطعيم أكثر من 10.6 ملايين طفل باكستاني، بمعدل ثلاث جرعات تطعيم لكل طفل خلال ثلاثة أشهر، هي مارس وأبريل ومايو من عام 2016.. وتكتسب الحملة أهمية خاصة، ودوراً استثنائياً في دعم المبادرة العالمية التي أقرتها الجمعية العامة للصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بنهاية عام 2018، ودعم خطة الطوارئ الوطنية التي أطلقتها الحكومة الباكستانية للقضاء على فيروس مرض شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية.

شكر

تقدمت إدارة المشروع الإماراتي بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المبادرة الإنسانية الكريمة لاستئصال مرض شلل الأطفال، ودعم وتعزيز الجهود العالمية وبرامج هيئة الأمم المتحدة لوقاية المجتمعات وحماية الأطفال من الأوبئة والأمراض الخطيرة.