وكالة الإمارات للفضاء توقّع مذكرة تعاون استراتيجية مع الحكومة اليابانية

وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تعاون استراتيجية مع الحكومة اليابانية، في خطوة مهمة على طريق الاستكشاف السلمي والآمن للفضاء الخارجي، والتي سيؤسسان من خلالها تعاوناً استراتيجياً على المديين القريب والبعيد بين الدولتين في قطاع الفضاء.

ووقع المذكرة في العاصمة اليابانية طوكيو، كل من الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور تسوتومو توميوكا، وزير التعليم والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ويوسوك تاكاغي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، وياسويوكي ساكي، نائب الوزير للشؤون البرلمانية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء الياباني، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وعدد من المسؤولين في الوكالة والوزارات اليابانية المعنية.

تبادل مشترك

وتروج المذكرة للتبادل المشترك للمعلومات والمعرفة الفضائية، والتعاون في مجالات الأبحاث والتطوير وتنمية الكوادر البشرية والصناعات الفضائية المرتبطة، مؤكدة على الفوائد المشتركة لهذا التعاون في مجال العلوم والاستكشاف السلمي للفضاء.

وتشجع المذكرة على التبادل التعليمي والعلمي من خلال مشاركة الخبرات والدراسات والأبحاث الفضائية، إضافة إلى التشجيع على الزيارات المتبادلة وتنظيم المؤتمرات والمحاضرات المتخصصة، والتي من شأنها أن تُسهم في الاستكشاف والاستغلال السلمي للفضاء الخارجي.

علاقات ثنائية

وقال الدكتور الرميثي: تتمتع الإمارات واليابان بعلاقات ثنائية متميزة تعود لسنوات طويلة في عدد من المجالات التجارية والتعليمية، كما كانت اليابان داعماً أساسياً لجهودنا في مجالات الفضاء المتنوعة منذ تأسيس الوكالة.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي ضمن الرؤية والخطط الاستراتيجية للدولة ووكالة الإمارات للفضاء، والتي تعمل نحو تحقيق تعاون دولي أوثق، وتسعى لتأسيس شراكات عالمية ذات منفعة مشتركة، فضلاً عن تبادل المعرفة العلمية مع باقي دول العالم.

ومن جانبه قال الدكتور تسوتومو توميوكا: تهدف هذه المذكرة بين حكومتي الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستكشاف والاستغلال المشترك للفضاء الخارجي، ونأمل أن نعمل من خلال هذه المذكرة على تطوير وتنمية الموارد البشرية عن طريق التبادل المشترك بين جامعات الدولتين.

وقال يوسوك تاكاغي: «إن التعاون في مجالات الفضاء والطاقة وغيرها من الصناعات المهمة هو أمر أساسي للنمو الاقتصادي للدولتين، وسنسعى من خلال هذه المذكرة إلى دفع جهود استكشاف الفضاء وتطوير القطاع الفضائي في الدولتين. وستُطلق وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بفضل المذكرة عدداً من المبادرات».

وقال ياسويوكي ساكي: تعتبر دولة الإمارات شريكا استراتيجيا لليابان في مجال الفضاء، ويسُرنا أن نساهم في دعم جهود دولة الإمارات في استكشاف الفضاء عن طريق مشروع «مسبار الأمل».

خطوة

قال الأحبابي: «تضعنا مذكرة التفاهم خطوة أقرب اتجاه هدفنا في إطلاق «مسبار الأمل» نحو المريخ بحلول 2020. وبحثنا مع نظرائنا اليابانيين السُبل المختلفة التي تضمن نجاح المشروع، ونحن نرحب بالخبرات اليابانية خاصة في ظل الدور الذي ستلعبه شركة «ميتسوبيشي» في إطلاق المسبار».