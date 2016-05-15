«الفريـــق النسائي للقــوات المسلحـة» ينــهي مغامـرة الوصول لمعسكر جبـل إيفرسـت

عاد إلى البلاد، الفريق النسائي للقوات المسلحة لتسلق الجبال، بعدما أنهى مغامرته بنجاح، وبلغ هدفه النهائي في الوصول إلى المعسكر الأساسي لجبل إيفرست بوادي «كامبو»، والواقع على ارتفاع 5363 متراً فوق سطح البحر، ضمن سلسلة جبال الهملايا في جمهورية النيبال، بعد رحلة شاقة استمرت قرابة الأسبوعين سيراً على الأقدام.

وكان في استقبال الفريق في مطار أبوظبي الدولي، اللواء الركن محمد سلطان المسايبه قائد سلاح الإشارة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والعسكريات اللاتي قدمن باقات الورود لعضوات الفريق بهذه المناسبة.

وأشاد اللواء المسايبه بالإنجاز الكبير وغير المسبوق، الذي حققه فريق مجندات قواتنا المسلحة، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي مررن بها، وقدرتهن على تجاوز تلك الصعاب، الأمر الذي يؤكد على ثقة قواتنا المسلحة بقدرات مجنداته في أداء مهامهن في كافة المجالات والظروف.

ويتألف الفريق النسائي للقوات المسلحة لتسلق الجبال، من 12 عضوة، بينهن 9 متسلقات عسكريات من مختلف الرتب العسكرية، وأفرع القوات المسلحة، ومدربتين مختصتين في تسلق الجبال وطبيبة مرافقة للفريق.

وتدرج الفريق في التكيف على الارتفاعات العالية، والتأقلم على نقص الأوكسجين المصاحب للارتفاعات الجبلية، حيث وصل الفريق النسائي عاصمة نيبال «كاتماندو»، وعلى ارتفاع 1400 متر من سطح البحر كمرحلة أولى، للتكيف على الارتفاعات العالية، ثم انتقل بعد ذلك إلى قرية «لوكلا» الواقعة على ارتفاع 2840 متراً فوق سطح البحر، بواسطة طائرات النقل الصغيرة.

رحلة

بعد ذلك، بدأ الفريق رحلته الشاقة سيراً على الأقدام، عبر الجبال الوعرة، والمبيت في عدة قرى، مروراً على السكان المحليين المعروفين «بالشيربا»، وتطلب المسير ببطء لمسافة أكثر من 62 كلم ذهاباً، ونفس المسافة إياباً، وبمعدل يتفاوت بين 3 إلى 10 ساعات في اليوم، وحسب طبيعة الطبوغرافيا من حيث الارتفاعات، وذلك لتكيف الجسم على المرتفعات العالية ودرجات الحرارة المنخفضة، ولإحداث التغيرات الفسيولوجية اللازمة على أعضاء الفريق، وتخفيف أعراض المرتفعات والبرودة.

تدريبات

ومر الفريق النسائي للقوات المسلحة لتسلق الجبال بمرحلة التدريبات الشاقة لمدة سنتين، استعداداً للوصول للمعسكر الرئيس لجبل إيفرست، حيث تدرج في التدرب المكثف في الإمارات، وتم التركيز على اكتساب اللياقة البدنية العالية، واستخدام الحبال والمبيت في مخيمات في درجات حرارة منخفضة للغاية وقوة التحمل.

ومن ضمن التدريبات في الإمارات، قام الفريق النسائي بتسلق جبل «جيس» برأس الخيمة، وعلى ارتفاع 1900 متر فوق سطح البحر، ويعتبر أعلى قمة جبل في الإمارات، إلى جانب مغامرات خارج الدولة، منها مغامرة إلى قمة جبل «طوبقال»، وهي من أعلى قمم سلسلة جبال الأطلس، وعلى ارتفاع 4167 متراً، وتعتبر أعلى قمة في المغرب العربي، وثاني أعلى قمة في أفريقيا، وتم التدرب على المسير الطويل والمبيت على ارتفاعات عالية جداً، ومغامرة استكشافية إلى جبال «بيرنيس» على الحدود الفرنسية الإسبانية، بارتفاع 3403 أمتار من سطح البحر، حيث تدرب الفريق على المسير والإعاشة في المناطق الباردة.

وتتزامن مغامرة الفريق النسائي للقوات المسلحة لتسلق الجبال، مع المغامرة التي يقوم بها حالياً الفريق العسكري للقوات المسلحة للرجال، حيث تعد هذه المغامرة الأولى لفريق عسكري، بهدف الوصول إلى قمة الجبل البالغ ارتفاعه 8848 متراً، كأعلى جبل على وجه الأرض.

إنجاز

يذكر أن الوصول إلى المعسكر الأساسي لجبل إيفرست، من قبل فريق نسائي من العسكريات، يعد إنجازاً يستحق التقدير، حيث تحظى المرأة الإماراتية بكافة أشكال الرعاية والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي عزز دعم المرأة من خلال إطلاق برامج طموحة.

كما حظيت المرأة الإماراتية، برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث قامت سموها بتمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية في كافة المجالات.

كفاءة

تثبت المرأة الإماراتية يوماً بعد آخر، كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام، وأوكل إليها من مسؤوليات، وتؤكد حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، وخاصة تحقيق الإنجازات في المجالات الرياضية.